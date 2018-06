Bad Wiessee Nachtmarkt Sommernachtzauber 2018

Bad Wiessee : Seepromenade |

Vor traumhafter Kulisse an der Seepromenade des Tegernsees findet in diesem Jahr zum 6. Mal unser Sommermarkt unter dem Motto Kunst Feuer Musik in Bad Wiessee statt. Für einheimische und auswärtige Besucher gilt der spannende und vielseitige Markt mit über 70 Ständen als etablierter Anziehungspunkt. Das kreative und ausgefallene Angebot reicht von Keramik, Schmuck und Holzarbeiten bis hin zu Textilien, Lederwaren, Kunst und vielem mehr. Zahlreiche Aussteller führen ihr Handwerk auch unmittelbar am Stand vor.



Das Bühnenprogramm wird bunt, fröhlich und anspruchsvoll sein: Live-Musik vom Feinsten – wir starten Dienstag, 24.07. mit der Vorband Party Time und im Anschluss Banana Fishbones, am 25.07. tritt Blind DATE aus München auf, am 26.07. haben wir Flat Out bei uns, am 27.07. mit den Trouble Shooters abtanzen, am 28.07. freuen wir uns auf eine musikalische Weltreise mit dem Salon Orchester Bad Wiessee und auf die X.angelbuam und Soulissimo und am 29.07 als krönenden Abschluss das Swing & Dance Orchester. Auch Feuerkunst, Comedy, Falknerei und Akrobatik bieten für die Zuschauer wieder viel Abwechslung.



Auch die kleinen Besucher erwarten zahlreiche Attraktionen wie Trampolinspringen, Riesenseifenblasenspektakel und glamouröse Glitzertätowierungen. Mit einer Märchenerzählerin können sich die Kinder in der blauen Jurte auf eine heiter-abenteuerliche Reise in die spannende Welt der Märchen, Fabeln und poetischen Geschichten begeben. Jedes Kind kann in dem Märchen mitspielen und sich aus einem großen Verkleidungsfundus ein passendes Kleidungsstück oder Accessoire aussuchen.



Auch kulinarisch kommen die Besucher auf ihre Kosten: In einem großen Biergarten direkt am See können Sie Süßes oder Deftiges, Mahlzeiten für den großen oder kleinen Appetit genießen.

Der Eintritt ist frei.



Öffnungszeiten: Di. - Sa. 13.00 - 23.00 Uhr, So. 11.00 - 23.00 Uhr