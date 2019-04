FLOHMARKT in Bad Vilbel

Bad Vilbel : Festplatz |

Bester Markt der Region am OsterMontag für dich in Bad Vilbel am Festplatz. Es ist keine Anmeldung erforderlich, Platzvergabe ist von 6-8 Uhr. Markt ist von 08-15 Uhr und jeder kann mitmachen !



ALLE Infos gibts kostenlos und nur online auf www.Alpha-Events.org