Bad Vilbel : Bauzentrum Maeusel |

Flohmarkt für Jedermann am Donnerstag 15.06. am Bauzentrum Maeusel, Zeppelinstr. 25 in 61118 Bad Vilbel Massenheim dirakt an der B3. Jeder kann ohne Anmeldung teilnehmen und zur Platzvergabe von 6-8 Uhr kommen. Markt von 8-15 Uhr.



PS: Sonntag 18.06. ist Flohmarkt in Bad Vilbel am Festplatz - ehem. Gertis.