FLOHMARKT am Festplatz in Bad Vilbel

Bad Vilbel : Festplatz |

FLOHMARKT am Festplatz, Festplatzstr. in 61118 Bad Vilbel. JEDER kann ohne Anmeldung teilnehmen. Platzvergbe ist von 6-8 Uhr - der Markt finet von 8-15 Uhr statt.



ALLE Infos finden Sie auf www.Alpha-Events.org



PS: JEDEN Samstag Flohmarkt am Solarpark in Wetzlar von 8-14 Uhr. KEINE Winterpause nur 15€/Stand überdacht und beleuchtet!