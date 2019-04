DORN - der Wirbelflüsterer: Sanfte Hilfe für den Rücken am 6.März 2019 an der VHS Bad Tölz

Dorn – der Wirbelflüsterer: sanfte Hilfe für den Rücken





Sanfte Selbsthilfe über den Rücken für sehr viele Gesundheitsprobleme. „Der Patient ist der Therapeut, ich bin nur sein Helfer“, war einer der Kernsätze des Allgäuer Bauers, Dieter Dorn, dessen sanfte Gelenk- und Wirbelkorrektur zum Selbermachen sich in gut drei Jahrzehnten weltweit verbreitet hat.

Bei der Behandlung soll der Betroffene sein eigenes „Betriebssystem“ verstehen und pflegen lernen, a) um das Behandlungsergebnis zu stabilisieren, b) um sich im Ernstfall selbst helfen zu können und c) um Problementstehungen zu erkennen und ihnen vorzubeugen. Dabei geht es um sehr viel mehr als nur um Rückenschmerzen.

Die Organe im Körper werden nämlich über die Nervenleitungen gesteuert und das kann durch Wirbelfehlstellung blockiert werden. Dann funktioniert das Organ nicht und es können erhebliche Gesundheitsprobleme entstehen. Sanfte Wirbelblockaden-Lösung kann oft Schmerzen sofort beenden und Heilprozesse auslösen.

Franz Josef Neffe macht die DORN-Methode seit 1990 und bildet seit 2000 aus. Er hat direkt bei Dieter Dorn gelernt und mit ihm eines der ersten Bücher zum Thema geschrieben. An fast allen Dorn-Kongressen in Deutschland und der Schweiz hat er als Referent teilgenommen und sie jahrelang mit organisiert (sein Video dazu: www.youtube.com).

Zum Seminar gehört die komplette Behandlung: die Selbsthilfe-Übungen, die Zusammenhänge Wirbel – Nerven – Organe – Meridian, Hintergründe, Ursachen (Sitzen, Liegen, Stehen, Tragen usw.) und Vorbeugung, rechtliche Grundlagen. Jeder kann seine Probleme mitbringen. Jeder Teilnehmer erhält ein Skript.

Bitte mitbringen: Massageöl, Handtuch, legere Kleidung, flache Schuhe.





Zeiten: 1 Tag, 06.04.2019,

Samstag, 10:00 - 17:00 Uhr

Anzahl: 1 Te





Leitung : Franz Josef Neffe



Nummer : T5211

Ort : Gymnasium, über Mensa, Zugang Wachterstraße, Bad Tölz, Raum: B3.21, 2. OG