DORN - der Wirbelflüsterer: Sanfte Hilfe für den Rücken am 13.10.2018 an der VHS Bad Tölz

Dorn – der WirbelflüstererZu Dieter Dorn kamen oft Menschen, denen zuvor mehrere Ärzte und Therapeuten nicht hatten helfen können.- Zum Beispiel die Mutter mit dem 11jährigen Sohn mit Neurodermitis am ganzen Körper. Nach Lösung der Blockade am 9. Brustwirbel war die Neurodermitis in 14 Tagen komplett ausgeheilt. Die Zusammenhänge erfahren Sie im Seminar.- Eine Ärztin kam 300 km weit mit ihrem „Schreibaby“ zu Dorn. Der löste sanft den blockierten 6.Brustwirbel; dann funktionierte der Magen wieder und es gab keinen Grund mehr zum Schreien.- Die fast 80jährige Frau mit schwerster Skoliose bekam Dorn nicht gerade, richtete sie aber soweit auf, dass sie, wie sie sagte, wieder für 3 bis 6 Monate keine Schmerzen haben würde.- Ein Rentner kam ganz langsam und vorsichtig mit sichtlich größten Schmerzen. Nach kaum 10 Minuten ging er kopfschüttelnd wieder mit den Worten: „Reinkommen bin ich mit Schmerzen wie d´Sau und naus spring ich wie a Junger.“- Ischiasschmerzen wurden oft durch einfaches Beinpendeln bei Druck auf eine Beckenseite auf der Stelle beendet.Ich habe die Methode Dorn schon 1990 gelernt. 1998 kam ich zu Dieter Dorn und habe mit ihm eines der ersten Dorn-Bücher gemacht. 2000 machte ich mein erstes Dorn-Seminar für 17 Ärzte und Zahnärzte. Seitdem habe ich die Dorn-Methode an ziemlich vielen Volkshochschulen in ganz Süddeutschland gelehrt. Ich nahm an fast allen Dorn-Kongressen in Deutschland und der Schweiz als Referent teil und organisierte jahrelang den Kongress mit.Sie lernen im DORN-Seminar am Samstag von 10 – 17 Uhr (mit einer Stunde Mittagspause)a) die Dorn-Behandlungb) die Selbsthilfe-Übungenc) die Zusammenhänge Wirbel – Nerven – Muskeln – Organe – Meridiane usw.d) echte und falsche Lösungen für Sitzen, Liegen, Stehen, Gehen,e) was der blockierte Wirbel über Ernährung und seelische Zusammenhänge sagt. https://www.youtube.com/watch?v=5UWERYRgQ-c&t=19s Die Dorn-Methode – Heilen mit dem WirbelflüstererAnmeldung für Samstag, den 13.Okt. 2018 an der VHS Bad TölzAm Sonntag, den 14.Oktober haben Sie 10 – 17 Uhr Gelegenheit, auch die BREUSS-MASSAGE zu lernen.Am Freitag, den 12. Oktober, von 18.30 – 22 Uhr, können Sie praktische Erfahrungen mit dem Heilen mit Geisteskraft (Autosuggestion) machen