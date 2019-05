Lincolnshire Youth Symphony and Wind Orchestras (LYSO & LYWO) – Sommerkonzert Kurhaus Bad Schmiedeberg

Bad Schmiedeberg : Kurhaus |

Lincolnshire Youth Symphony Orchestra (LYSO)

Das LYSO legt einen großen Stellenwert auf Musikreisen, um internationales Publikum mit seiner Musik begeistern zu können. So fanden bereits Musik-Tourneen in der Schweiz, Frankreich, Polen, Österreich, Tschechien, Deutschland und Italien statt. Das Orchester verfügt über ein breites Repertoire aus drei Jahrhunderten Musikgeschichte und freut sich erneut in Deutschland auftreten zu können.



Lincolnshire Youth Wind Orchestra (LYWO)

Das „Wind Orchestra“ (ursprünglich „Concert Band“ und später „Symphonic Wind Band“) wurde im Jahr 1974 gegründet. 2018 übernahm Alex Greenfield den Taktstock nachdem - er selbst war vor einigen Jahren Mitglied der Band.



Musikalische Leitung: Nigel Morley & Alex Greenfield



Eintritt frei, Spenden herzlich erbeten.



Werke von Beethoven, Britten, Sibelius, Bach sowie Filmmusik