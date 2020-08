Unterwegs mit der Gruppe 49 on top: Wanderung zum Maiental

Interessiert? Dann einfach über den Link Kontakt zur Gruppe aufnehmen!!

Unsere ursprünglich für den Mai geplante Wanderung zum Maiental führt uns nun im September dorthin. Wir machen jedoch zunächst einen kleinen Umweg und steuern den Klusberg am südlichen Rand der Hildesheimer Berge an. Nach der Frühstückspause sind die Rucksäcke leichter, für uns geht es nun hoch auf den Tidexerberg. Die Ausblicke und den Wald genießend führt uns der Weg bergauf und -ab über den Klusberg zum Klusbach, welcher uns durch das Maiental begleiten und den Weg zur Schlusseinkehr weisen wird. Eine schöne Wanderung, die aber auch etwas in die Beine gehen wird. Für unterwegs gilt „Rucksackverpflegung“.Wegstrecke: Die Bodenbeschaffenheit dieser ca. 15 km langen Strecke reicht von asphaltierten Abschnitten bis hin zu schmalen Waldpfaden. Die Anstiege summieren sich auf knapp 400 Meter, die wir auch als Abstieg zu bewältigen haben. Stöcke sind hilfreich.Sie würden gerne zusammen mit anderen netten Menschen interessante Entdeckertouren in sowie auch im Umfeld von Hannover unternehmen? Gerne gemeinsam mit uns, den Mitgliedern der 49 on top Gruppe Hannover.Für Rückfragen sowie Interesse an weiteren Informationen nutzen Sie bitte unseren Kontakt-Link: http://49ontop.de/regionalgruppen/hannover Wissenswertes Online: http://49ontop.de/infothek/wissenswertes-von-a-z