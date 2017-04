Real - Surreal - Irreal - ? 2017 - Kunstausstellung in der Villa Berberich

Bad Säckingen : Villa Berberich |

Vom 13. Mai bis 11.Juni 2017 in der Villa Berberich, veranstaltet vom Kunst-und Kulturverein callas-bremen e.V.

in Zusammenarbeit mit dem Tourismus- und Kulturamt der Stadt Bad Säckingen, findet die Ausstellung



„Real - Surreal - Irreal - ? 2017



statt, an der etwa 50 Künstler aus 12 Europäischen Ländern aus den Bereichen Realismus, Surrealismus, Magischer bzw. Phantastischer Realismus teilnehmen werden.

Die Ausstellung wird am 13. Mai um 18.00 Uhr eröffnet und endet mit einer Finissage am 11. Juni um 15.00 Uhr.



Villa Berberich – Parkstr. 1 – D 797123 Bad Säckingen



Angerer der Ältere wird dort mit 2 Gemälden vertreten sein, siehe unten: „Plötzlich, mitten in der Nacht“ und „Pietà 2017“.



"Plötzlich, mitten in der Nacht,



wenn müde Bürger schlafen,



hebt an die große Weltenschlacht,



sie trennt die Freien von den Sklaven."