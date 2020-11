B 243n - Bauarbeiten im Bereich Nüxei gehen dem Ende entgegen

Nach dem im Dezember 2019 diezwischen demeinschließlich derfür den Verkehr freigegeben wurde, könnte in wenigen Wochen auch das Teilstück derin Betrieb gehen.Die Arbeiten an einer Brücke (Unterführung eines Gewässers und eines Wirtschaftsweges), deren Überbau nach Fertigstellung nochwerden musste, sind weitgehend abgeschlossen. Hergestellt werden müssen lediglich noch die kurzenrechts und links der Brücke. Außerdem müssen noch einigedesmontiert werden.Im Bereich südlich der Siedlung Nüxei durchquert die neue Bundesstraße B 243n auf einer Länge von ca. 550 m das. Unmittelbar östlich des FFH-Gebietes wurde für Mittel- und Großsäuger eine 50 m breite(Volksmund Katzenbrücke) errichtet.Hergestellt werden müssen lediglich noch die kurzenrechts und links der Brücke. Außerdem müssen noch einige Fertigbetonteile desmontiert werden.Die altezwischenundwurde inzwischen zurück gebaut und fürund demfreigegeben.Weitergebaut wird derzeit auch östlich von Mackenrode, im Bereich Holbach, an der Weiterührung der B 243n in