Märchenweihnacht im Märchengrund Bad Sachsa 2017-Der Weihnachtsmarkt im Märchenwald

Herzlich Willkommen zur Märchenweihnacht im Märchengrund Bad Sachsa.

Ein Weihnachtsmarkt im Märchenwald.



Zur Märchenweihnacht haben wieder viele Märchenfiguren Ihren Besuch angesagt um unsere Gäste zu begrüßen.

Einen Kaffee mit Dornröschen, ein Foto mit dem „bösen Wolf“ und Rotkäppchen, ein Lied singen von den sieben Zwergen mit Schneewittchen...oder einen Goldtaler aus Frau Holles Kissen...auf der Märchenweihnacht können Sie dies und vieles andere erleben.



Hier unser Eröffnungsprogramm an beiden Tagen:

11.00 Uhr Unser Glockgeläut

11.05 Uhr Begrüßung unser Gäste durch Frau Holle

11.15 Uhr Vorstellung und Begrüßung der Märchenfiguren, die durch eine Nebelwand den Märchengrund besuchen





Dies wird jeweils um 11.00 Uhr, 14.00 Uhr und 16.00 Uhr stattfinden.



Außerdem haben wir Kinderchöre eingeladen und ein Drehorgelspiele wird uns mit Weihnachtsmusik begeistern.



Im weihnachtlich geschmücktem Märchenstübchen wird jeweils um 14.30 die Weihnachtsgeschichte gelesen und in Abständen erfreuen uns Grimms Märchen.



Natürlich ist auch an Budenzauber und Leckereien gedacht worden.

Unsere familienfreundlichen Preise werden Euch begeistern und an fast jedem Stand wird für Kinder ein Tellerchen mit Bonbon oder Weihnachtsgebäck bereit gestellt.



Und....ja natürlich, der Nikolaus ist auch im Märchengrund und hat für unsere kleinen Gäste eine kleine Überraschung dabei...Märchenrätsel müssen hierfür allerdings gelöst werden.



So, Ihr lieben Gäste, nun freuen wir uns auf Euren Besuch auf der Märchenweihnacht – ein Weihnachtsmarkt im...



...Märchengrund

...wo Herzlichkeit zu Hause ist