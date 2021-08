Andreas Neukirchner war mit freiwilligen Helfern erneut im Ahrtal um den Hochwasseropfern zu helfen

Bad Sachsa. In aller Frühe sind am Freitag, den 13. August, erneut Andreas Neukirchner mit 12 Helfern und einem großen Maschinenpark gestartet, um im 395 Kilometer entfernten Hochwasser-Katastrophengebiet an der Ahr ehrenamtlich zu helfen. Bei diesem zweiten Hilfseinsatz waren auch wieder acht seiner Mitarbeiter sowie fünf freiwillige Helfer aus Bad Sachsa, Bad Lauterberg und Osterode mit dabei. Sie opferten für die Hilfe am Nächsten nicht nur ihr freies Wochenende sondern zusätzlich noch einen Urlaubstag.

Umzu leisten, Kanäle zu spülen, Keller leer zu pumpen, Schutt zu verladen und abtransportieren oder Schlamm abzusaugen, hatte, der von seinem ersten Hilfseinsatz genau wusste, was gebraucht wird, einen großen Teil seiner modernen Fahrzeugflotte und Gerätschaften mit auf die Tour genommen. So rollten einr, einmit Wasserrückgewinnung, ein, eineineinee sowie einemit zum Einsatz ins Katastrophengebiet.Dort in, sowartete viel Arbeit auf das Team und gemeinsam mit anderen freiwilligen Helfern aus dem ganzen Land wurde das Wochenende hindurch fast ohne Pause bis zum Einbruch der Dunkelheit gearbeitet. Speziell kamen dabei die Harzer zum Reinigen von zahlreichen Kellern und Tiefgaragen zum Einsatz, aus denen tonnenweise Schlamm abgesaugt wurde. Allein aus vier Tiefgaragen wurden so überherausgeholt und zu speziell eingerichteten Lagerplätzen gefahren. Parallel dazu transportierte der Lkw mit Abrollkipper mehr alsab.Egal was anlag, es wurde alles erledigt, so pumpte man schnell auch mal die provisorisch für die Anwohner aufgestellten, oder diewar pausenlos den ganzen Tag über in der besonders schwer getroffenen Ortschaft Dernau im Einsatz, um ständig die von Lastkraftwagen verunreinigte Durchgangstraße zu reinigen. Ansonsten wäre der Dreck von den Reifen der Hilfsfahrzeuge schnell getrocknet und hätte für eine unerträgliche Staubentwicklung durch ständigen Wind gesorgt.Alle Einsätze der ehrenamtlichen Helfer wurden vonund dort tätigen Unternehmernund. So arbeiten die Harzer ua. mit einemauszusammen, der ebenfalls mit einer Mannschaft und seinen Maschinen dort ehrenamtlich mitwirkte. Gerade die Hilfsbereitschaft für die Privatpersonen wurde überall mit großem Dank entgegengenommen und sämtliche Helfer wurden dafür ständig mit Getränken und Verpflegung versorgt., so die Freiwilligen, waren neben der Verpflegung auch die Übernachtungsmöglichkeiten auf Feldbetten in einer Turnhalle mit Duschmöglichkeit, usw.Auch wenn dasriesengroß ist, so war die Atmosphäre gegenüber den freiwilligen Helfern überaus freundlich und dankbar – allerdings ist manauf die, die hier offensichtlich völlig versagt hat. Sicherlich verständlich, gibt es doch derzeit keinen Plan, was passiert in den Ortenund, wo gleich Dutzende von Häusernundsind, oder wie tausende von schwer beschädigten Gebäuden im Ahrtal repariert werden sollen, wo diemit Strom, Wasser, Gas, Kanal, usw. komplett zerstört ist. Und dies wenige Wochen vor der kühleren Jahreszeit. Auch erfuhren die Helfern aus dem Südharz bei Gesprächen mit der Bevölkerung, dass zum Einemwerden, zum Anderen dievon verzweifelten Betroffenen enorm angestiegen ist.Glücklicherweise, so, haben sich unzähligeaus ganz Deutschland gefunden, die mit Bussen freiwillige Hilfskräfte sowie Maschinen und Gerätschaften ins Ahrtal gebracht haben. Teilweise haben Unternehmer extra für den Einsatz, um in der Not helfen zu können.Auch hier bei uns war diegroß, berichtetso spendete der benachbartespontan Getränke für alle mitfahrenden Helfer,stellte Gummistiefel zum Einkaufspreis zur Verfügung,steuerte 200 € Spritgeld bei und die Nordhäuserstellte einen Ersatzbesen für die Kehrmaschine bereit.Auch seine eigenen Kunden zeigten Verständnis, dass die für den 13.8 eigentlich eingeplanten Termine ausfallen, bzw. verschoben wurden. Während zwar noch eint für die Kanal-und Rohrreinigung in Bad Sachsa bereitstand, so half deraus Zorge aus, umim Tiefbau für Rohrbrüche erfüllen zu können. Richtig gerührt war Andreas Neukirchner auch von dem Angebot eines kleinen, gerade vor Corona gegründeten Reisebusunternehmens aus Osterode, der anbot Helfer ins Katastrophengebiet zu fahren. Und dies, obwohl bei ihm selbst die Einnahmen fehlen.Für den freiwilligen Hilfseinsatz und Bereitstellen der Fahrzeuge und Maschinen, so der engagierte Bad Sachsaer Firmenchef hat esgegeben, obwohl alle eingesetzten Fahrzeuge für den Hilfseinsatz jeweils mehr als 1.100 Kilometer zurücklegten.Text: Bernd JackischFotos: Andreas Neukirchner