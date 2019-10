Die Flügelschlag gGmbH wird mit 1.000 Euro durch die Town & Country Stiftung gefördert

Bad Saarow : Flügelschlag gGmbH |

Der Naturhort des Naturkindergartens Wald- und Wiesenhopser unter Trägerschaft der Flügelschlag gGmbH erhielt für sein bemerkenswertes Engagement für Vorschulkinder eine Förderung in Höhe von 1.000 Euro von der Town & Country Stiftung. Mit dem Projekt „Bauspielplatz“ sollen auf dem Außengelände des Horts Grundgestelle für Spiel- und Baumhäuser errichtet werden, die die Kinder eigeninitiativ weiterbauen können. Während die Erzieher ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen, können die Kinder konstruieren, forschen und ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Nach Schulschluss gehen viele Schüler aus Bad Saarow in den Naturhort des Naturkindergartens Wald- und Wiesenhopser. Dort können sie sich mit einem gesunden Mittagessen stärken, ihre Hausaufgaben erledigen und insbesondere die Bewegung an der frischen Luft genießen. Das aktuelle Projekt „Bauspielplatz“ sieht die Errichtung von Spiel- und Baumhäusern auf dem Außengelände des Horts vor, die die Kinder mit verschiedenen Materialien selbstständig erweitern können. Auch kleine Wasserläufe sollen in dem „Bauspielplatz“ integriert werden. Ein Handwerker soll die Kinder beim selbstständigen Bauen unterstützen. So sollen die Hortkinder ihre Umwelt besser begreifen lernen und ihre handwerklichen Fertigkeiten schulen.„Unser Ziel ist es, den Kindern einen Lernraum anzubieten, in dem sie mit allen Sinnen forschen und entdecken können. Wir als Erzieher sehen uns dabei nur als Wegbegleiter. Die Kinder haben sogar schon selbst Ideen entwickelt, wie wir finanzielle Mittel für das Projekt einnehmen können. Das beeindruckt uns sehr. Daher freuen wir, und vor allem unsere Kleinen sich sehr über die Förderung, die wir für verschiedene Materialien zum Bau des Naturspielplatzes verwenden möchten“, erklärte Ulrike Scholz, Leiterin des Naturkindergartens.Die Town & Country Stiftung unterstützt mit dem Stiftungspreis die wichtige Arbeit und das unermüdliche Engagement aller Mitarbeiter und Ehrenamtlichen der Flügelschlag gGmbH, des Naturkindergartens Wald- und Wiesenhopser und des Naturhorts Flügelschlag. „Der Naturhort setzt sich für ein frühes Umweltbewusstsein der Kinder ein und fördert ebenso ihre Kreativität und ihr Geschick. Dieses Engagement unterstützen wir überaus gern“, sagte Marko Schollbach, Botschafter der Town & Country Stiftung. Er übergab den symbolischen Spendenscheck im Rahmen einer Vernissage der Flügelschlag gGmbH, in der Werke aus Naturmaterialien von den Kindern des Naturkindergartens ausgestellt wurden.Die Town & Country Stiftung vergibt bereits zum siebten Mal in Folge den Town & Country Stiftungspreis zugunsten von benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Der diesjährige Spendentopf beinhaltet Fördermittel in einer Gesamthöhe von fast 600.000 Euro. Bundesweit werden 500 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.000 Euro gefördert. Zusätzlich wird ein herausragendes Projekt pro Bundesland mit einem zusätzlichen Förderbetrag von je 5.000 Euro prämiert. Diese finale Auszeichnung findet im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala im Herbst 2019 statt.Die Town & Country Stiftung wurde 2009 von Gabriele und Jürgen Dawo gegründet und unterstützt mit dem Stiftungspreis gemeinnützige Einrichtungen, die sich für benachteiligte, kranke und behinderte Kinder und Jugendliche einsetzen. Dank des Engagements der Town & Country Lizenzpartner kann die Stiftung jährlich bedürftige Kinder und Familien fördern und freut sich über weitere Unterstützer.Weitere Informationen zur Town & Country Stiftung finden Sie unter www.tc-stiftung.de