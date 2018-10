Leseratten aufgepasst!

Bad Oldesloe : Bad Oldesloe |

In weniger als 4 Wochen beginnt die BookOldesloe

Schon zum zweiten Mal findet die Büchermesse im KuB, dem Kultur- und Bildungszentrum, in Bad Oldesloe statt. Auftakt ist die lange Lesenacht am Freitag den 2. November, mit einem bunten Querschnitt durch die Literaturgattungen. In den Pausen wird das Publikum mit flotter Livemusik aus Swing und Rock unterhalten. Der Samstag und der Sonntag steht ganz im Zeichen der Kontaktpflege zwischen Lesern, Autoren und deren Büchern. Es wird einen wahren Lesemarathon in fünf verschiedenen Räumen geben. Jeweils zur halben und zur vollen Stunde wechseln die 40-minütigen Lesungen. Etwa 60 Autoren, Verlage und Literaturvereine bauen ihre Stände auf und beantworten Fragen der Messebesucher. Für eine Ruhezone in all dem Trubel ist auch gesorgt. Der Rathaussaal wird als Schmökerraum mit Liegestühlen und Probeexemplaren der Schrifsteller vorbereitet. Ein großes Fest für Leseratten jeglicher Richtung also! Die BookOldesloe 2018