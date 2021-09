Teilnahme an Endläufen gesichert, es ist geschafft!

Bad Nenndorf : S |

Nevio Ilias Schulz wird Klassensieger der ADAC Kartslalom Meisterschaft

Erst der letzte ADAC Prädikatslauf vom Braunschweiger Auto- und Touring Club hat es entschieden: Nevio Ilias Schulz erreicht Platz eins der K2 in der Endwertung der Saison 2021 im Jugend Kartslalom und schafft damit den Sprung zu den weiteren Endläufen. Schon am kommenden Wochenende ist der Norddeutsche ADAC Kartslalom Endlauf in Wittenburg. Und am letzten Septemberwochenende findet in Bad Aibling der ADAC Bundesendlauf statt. Der Beste der Fahrer seiner Altersklasse zu sein, ist ein großer Schritt für den erst 11jährigen jungen Fahrer vom Stadthäger Motor Club e.V. im ADAC.Schon 2019 war es Nevios Traum, einmal das Spitzentraining miterleben zu dürfen. Dorthin werden kurz vor Ende der Saison die FahrerInnen eingeladen, die absehbare Chancen haben, unter die Bestplatzierten zu kommen. Leider lag er da noch knapp dahinter, aber für 2020 war es sein angestrebtes Ziel. „Die Overalls, die der ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt den Kindern stellt, waren ein weiterer Anreiz,“ berichtet Vater Robert leicht schmunzelnd, „schließlich bekommen den nur die Kinder, die zu Endläufen waren, also die wirklich richtig guten Fahrer.“ Doch dann kam die Pandemie, die ADAC Meisterschaft wurde abgesagt, es gab keine Rennen und auch kein Spitzentraining. Wieder wurde der Traum verschoben, aber mit dem eigenen Kart ging es auf die Outdoor-Rennstrecken in Emsbüren, Belleben und Faßberg, sowie es wieder erlaubt war. Dort wird zwar kein Kartslalom gefahren, aber man kann Geschwindigkeit, Konzentration, ein Gefühl für Gas und Bremse üben und außerdem auch noch Spaß haben. „Nevio hat einen starken Willen und ist sehr ehrgeizig, wenn er weiß, dass er etwas kann und erreichen will. Und dass er Kartfahren kann, das weiß er genau,“ sagt Mutter Irina. Leider begann auch die Saison 2021 wieder mit Rennabsagen, doch dann konnten Veranstaltungen durchgeführt werden. Schnell zeigte sich, dass der Junge aus Bad Nenndorf/Riepen auf dem Podest Stammgast wurde. Die Entscheidung über den endgültigen Platz in der Meisterschaft und das Rennen vom BATC in Oschersleben wurde zur Nervenprobe für die gesamte Familie. Nevio schaffte wieder den Sieg der K2 und zur Freude darüber kam der Jubel über den Sieg in der Gesamtwertung.Gibt es Ziele für die Endläufe und Wünsche? „Schwer auszurechnen, wie seine Chancen sind. Dort treffen die Besten aufeinander, einfach wird es nicht. Ich glaube, seine Erwartungen sind nicht zu hoch. Nevio ist einfach glücklich, dass er die Qualifikation dafür geschafft hat und nun teilnehmen darf. Auch wir Eltern setzen ihn nicht unter Druck, sondern motivieren und unterstützen ihn und sind natürlich auch wahnsinnig stolz,“ berichtet seine Mutter.Spannend wird das nächste Jahr, wenn Nevio altersbedingt in die K3 aufsteigt und dort der untere/jüngere Jahrgang ist, was wieder einen neuen Schwierigkeitsgrad darstellt. Insgeheim hofft Nevio, auch dann wieder ganz oben mit dabei zu sein. Das Träume sich erfüllen können, hat er sich dieses Jahr selbst bewiesen.