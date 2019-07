Anzeige

Kirchlicher Missbrauch hat einen Namen...

zum Beispiel jenen des Bad Nauheimer "Pfarrers" D.J.R., der durch schriftliches Eingeständnis sexuelle Übergriffe im Rahmen eines "Beichtgespräches" mit einem ihm als Schutzbefohlenen Anvertrauten eingestanden hat...

Die Reaktion von Lehmann, Kardinal, Bischof von Mainz: Keine

Die Reaktion von Giebelmann, Ex- Generalvikar und seines Adjutanten Ling, Ex- Justiziar, zwischenzeitlich aus dem Dienst entfernt (auf Kosten des Kirchensteuerzahlers):

Keine bzw. Versuche, das Opfer unter Druck zu setzen- mit Erfolg aus dem kirchlichen Dienst des Bistums Mainz gemobbt.

Die Reaktion von Kohlgraf und Bentz: Anerkennungszahlung in Bezug auf die Übergriffe verweigert, Information des neuen Opferarbeitgebers und Denunziation mit der Folge des Arbeitsplatzverlustes



Ergo: Ein sehr eigenwillig "gelebtes" Christentum an oberster Spitze des Bistums Mainz.

Neue Besen kehren gut? Nicht immer? Manches Mal kehren sie noch weitaus schlimmer als die alten. Ein Grund mehr zum Austritt.

Wussten Sie schon, dass der Bischof von Mainz MONATLICH eine fünfstellige Summe (!) als Staatsdotation erhält (Beamter). Und nicht nur er. Auch sein Weihbischof und das gesamte Domkapitel. Menschen also, die angeblich "Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam" gelobt haben. Ein Skandal. Das zahlen wir alle, nicht nur die KirchensteuerzahlerInnen.



Das Opfer erhält noch nicht einmal eine monatliche Rente nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG). Zitat der Präsidentin des Landessozialgerichtes in Augsburg: "Gibt es noch mündliche Zeugen aus der damaligen Zeit?"

Kaum ein Fall des Missbrauchs ist so gut belegt wie jener des Opfers (Tätereingeständnis, schriftlich!). Und trotzdem scheint das Recht wieder einmal auf der Täterseite. Wie oft egentlich noch?

