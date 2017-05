Musizieren hält jung

Charlotte Schuberts Sohn unterrichtet an der Johann-Sebastian-Bach-Musikschule Leipzig. Wenn er zu Besuch ist, begleitet er seine Mutter mit der Gitarre. „Ich empfinde es als großes Glück, ohne Schmerzen so alt geworden zu sein“, sagt die zehnfache Urgroßmutter, die stolz darauf ist „nur eine Tablette am Tag“ zu nehmen. Ihr Wunsch für die Zukunft: „Ich will auf jeden Fall noch ein Ururenkelkind erleben.“Laut Studie der Universität Heidelberg gibt es weit mehr geistig fitte Hundertjährige als häufig vermutet - und ihre Zahl ist in den letzten Jahren erheblich gestiegen. Über 80 Prozent sind laut der Heidelberger 100-Jährigen Studie mit ihrem Leben zufrieden, rund 70 Prozent fühlen sich die meiste Zeit glücklich. Ein hohes Maß an Lebenssinn und Lebenswille helfen dabei, schwierige Bedingungen – zum Beispiel schlechte Gesundheit – zu neutralisieren