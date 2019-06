The best things in life are free!

Sehr schön zu beobachten ist auch, wie unterschiedlich die "ornithologischen" Tischmanieren sind.Diestürzen sich in "Massen" auf das Futter am Boden. Ans Häuschen selber gehen sie eigentlich nur, wenn es unten zu voll wird oder kaum noch Futter liegt.Die kleinennutzen gerne Zwischenlandestationen, um erst einmal zu überprüfen, ob auch alles sicher ist. Dann geht es flugs ans Häuschen, das beste Stück ausgesucht und zack! zurück in die Konifere ( Zwischenlandestation )! Dort wird das Nussstückchen zwischen die kleinen Krallen geklemmt und mit dem Schnabel bearbeitet.Am lustigsten finde ich den bzw. die( mit Sicherheit sind es mindestens zwei erwachsenen Tiere! ). Sie sind immer mittenmang zwischen Spatzen zu finden! So können sie in Ruhe fressen und darauf vertrauen, daß einer der vielen Spatzen schon warnen wird, wenn "Gefahr im Verzug" ist!Diesem - im wahrsten Sinne des Wortes - bunten Treiben am, im und unterm Futterhaus zuzuschauen, das ist etwas, was einem niemand mit Geld bezahlen kann!PS: Die meisten Bilder sind nicht unbedingt von Qualität, aber unsere Futterplätze sind nicht unbedingt ideal einzusehen, somit auch etwas ungünstig zum Fotografieren ( etwas ums Eck und durch die Fensterscheibe ). Und die Vogeltränke ist recht weit weg. Aber ich denke, es ist gut zu erkennen, welche Vielfalt sich zur Zeit bei uns im Garten tummelt!