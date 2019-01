Hier im Garten ist was los................

kommen zum Geschmausean mit viel Gesause.Die Amsel, groß und frech,scheucht erstmal alle wech,bevor sie mit Getrapselsich stürzet auf den Apfel!Die Meise, klein und blau,ist auch ziemlich schlau!Sie wartet ab 's Gedränge,stürzt sich nicht die Menge.Die "Elle von der Braun"die meint "Muß doch mal schaun,ob ich hier was zu fressen find,bevor die andern komm' geschwind"!Auch der Fink vom Buchkriegt gar nicht genuchvon dem Futterangebot.Da fehlt doch glatt nur noch das Rot-kehlchen, das noch etwas scheuvon weitem guckt mich an ganz treu.Auch der "kleine König"hätte gern ein wenig.Der Spatz von Haus und Feldhat sich auch dazugesellt!Und von oben schaut in aller Ruh'die Wacholderdrossel zu!