Eingeladen, nachgedacht, mitgemacht

Treffpunkt war der Berggarten, na, und da findet man ja immer schöne Motive! Also habe ich ich zugesagt! Und hier nun auch noch mein Dank an die 4 anwesenden Damen der DoRu, daß ich dabei sein durfte! Es war ein schöner Tag und es kamen doch trotz des nicht sooo super Wetters so einige schöne Motive zustande!Der hannoversche Berggarten ist eben zu jeder Jahreszeit einen besuch wert ( okay, außer bei ollem Regen vielleicht! :-)))))) )!