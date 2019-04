Stuhlmuseum Eimbeckhausen und Museumscafé am Sonntag , den 7. April 2019

Besuchen SIe das einzigartige Stuhlmuseum in Eimbeckhausen.



Von der Stuhlfabrik Wente und Söhne ( 1888 bis 1997 ) zum Stuhlmuseum

Eimbeckhausen ( ab 2002 )



3 Ebenen à je 800 m2 :



Erdgeschoss : Museum und Café. Original Exponate aus 4 Jahrhunderten mit Dokumenten über die Stuhlfabriken des Deister Süntel Tals



1. Stock : Werkstätten , in denen dienstags und mittwochs ehrenamtlich gearbeitet wird.

Es gibt eine Werkstatt . in der fachmännisch geflochten und gepolsert wird. Dort können defekte Stühle und andere Sitzmöbel restauriert werden.

In der Tischlerei werden Stühle repariert oder anhand des noch vorhandenen Lagers zusammengebaut werden.

Entdecken Sie den Maschinenraum mit historischen zum Teil hundertjährigen Maschinen .



2. Stock : Lackiererei, Stuhllager ( ca 1500 Stück )



Lassen Sie sich bei Kaffee und hausgenachten Kuchen verwöhnen.



Ferner können Sie die sehenswerte Kunstausstellung " SeelenLandschaften bewundern ( ( Bilder und Collagetechnik von Jutta Witthinrich ).



Öffnungszeiten am Sonntag: 14.00 bis 18.00