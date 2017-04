Sonderausstellung im Stuhlmuseum Eimbeckhausen " Flach - gelegt " /Klappstühle

Bad Münder am Deister : Stuhlmuseum |

Sonderausstellung Flach - gelegt. Ein Sitz für alle Fälle ( Klappstühle ).

Der Klappstuhl, auch Faltstuhl genannt, ist gar nicht aus unserem Alltag wegzudenken : im häuslichen Gebrauch sowohl im Innen-als auch im Außenbereich, im öffentlichen Raum ( Straßencafés, Biergärten, Versammlungsräumen.In Museen kann man Klappstühle ausleihen um in Ruhe Kunstwerke betrachten oder um langwierige Führungen besser überstehen zu können.

Dabei ist der Klappstuhl eine uralte Erfindung der Menschheit. Schon in der Bronzezeit gab es Klappstühle in Skandinavien , wie zum Beispiel Grabungen in Gulghoj ( Dänemark ) zutagegebracht haben. Dänisches Design mit Tradition! Bekannt war er auch in der Antike, in Ägypten, Griechenland und im Römischen Reich. Im Mittelalter erfeute er sich großer Beliebtheit bei der kirchlichen und gesellschaftlichen Obrigkeit. Heute sind die Klappstühle überall im Einsatz, wo sie schnell aufgestellt und wieder platzsparend weggeräumt werden können.



Die Sonderausstellung zeigt Exponate aus diversen Epochen.

Öffnungszeiten ( Auch für das Museumscafé und das Museum ) :

23.4. / 7.5. / 21.5. / 18.6. / 25.6./ 2.7. /9.7. / 16.7.