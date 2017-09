Kuschelquilts für Kinder und Jugendliche. Ausstellung im Stuhlmuseum Eimbeckhausen

Am Sonntag, den 1. Oktober und am Sonntag , den 15. Oktober veranstalten die Fleckenquilter Nienstedt und der Verein Weserbergländer Herzen helfen e.V. ihre Ausstellung im Stuhlmuseum Eimbeckhausen jeweils von 14.00 bis 18.00.

Gezeigt werden unter anderem Kuschelquilts für kleine und große Kinder,Kindertröstekissen, Nesteldecken , Herzkissen für Brustkrebspatientinnen. Die " Herzensgeschenke ", die ehrenamtlich hergestellt sind, werden an Kliniken und Einrichtungen weitergegeben.

Besucher der Ausstellung haben auch noch die Möglichkeit das Café und die Dauerausstellung des Stuhlmuseums zu besuchen.