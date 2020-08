Kunstausstellung im Stuhlmuseum Eimbeckhausen vom 4.9. bis 25.10.2020

Folgende Künstler sind vertreten :



Reinhard Dunkel / Keramik

Andreas Fuchs / rustikale Lampen

Joachim Klang / Zeichnungen

Horst Voigtmann / Malerei



Die Vernissage findet am 4. September, 19.00 statt.

Weitere Öffnungstage : Sonntag, 6. und 29. September, 4. und 18. Oktober 2020, jeweils 14-18 Uhr sowie nach Absprache ( 01713452163 ). An den Sonntagen ist auch das Café des Stuhlmuseums geöffnet.



Die Werkstätten ( Polsterei, Tischlerei, Restaurierungswerkstatt, Lackiererei ) arbeiten weiterhin am Dienstag und Mittwoch jeweils von 9.00 bis 12.00.

Stühle und andere Sitzmöbel können zur Aufbesserung oder Restaurierung in Auftrag gegeben werden