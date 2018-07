Karikaturen von Reiner Schwalme im Stuhlmuseum EImbeckhausen

Am Freitag, den 13.07.2018 um 19.00 findet die Vernissage der Ausstellung " DENK Anstöße à la art " ( Poster und Cartoons von Reiner Schwalme ) im Stuhlmuseum Eimbeckhausen statt.

Reiner Schwalme ( Jahrgang 1937 ) zeichnet für das Satiremagazin " Eulenspiegel. Ferner zeichnet er regelmäßig für den " Berliner Tagesspiegel " und seit 1992 täglich die politische Karikatur für die " Sächsische Zeitung.

2015 bekam er den Deutschen Karikaturenpreis.

Die sehr interessante Ausstellung ist an folgenden Sonntagen jeweils von 14-18 Uhr :

15.7./5.8./2.9./16.9.2018

An diesen Sonntagen können Sie auch das Stuhlmuseum besuchen und sich im Museumscafé bei Kaffee und Kuchen verwöhnen lassen.