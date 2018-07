Bad Münder am Deister , Bad Münder am Deister DE

Bad Münder am Deister : Bad Münder am Deister |

Concordia Gestorf und Liedertafel Limmer laden ein!

Am Sonntag, 05.08.2018, um 15:45 Uhr, geben die gemischten Chöre „Concordia“ Gestorf v. 1865 und Liedertafel Limmer v. 1885 e.V. aus Hannover, ein Konzert im Kurpark Bad Münder.

Unter der musikalischen Leitung von Detlef Nietsch präsentieren beide Chöre ein abwechslungsreiches Programm.

Es werden vierstimmige a Capellas, Schlager, Volkslieder und internationale Lieder mit instrumentaler Begleitung/Soundmix, vorgetragen, wie z.B.:

„Rivers of Babylon“ von Boney M. und „Blowin in the wind“ des US-Amerikanischen Songwriters Bob Dylan.

Das Konzert findet in der Konzertmuschel im Kurpark statt. Bei ungünstiger Witterung findet der Auftritt im Konzertsaal statt. Der Eintritt ist frei.