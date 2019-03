Am Freitag , den 15. März wird die Ausstellung SeelenLandschaften von Jutta Witthinrich um 19.00 im Stuhlmuseum Eimbeckhausen eröffnet.

Erstmalig in einer Ausstellung werden vielschichtige Collagen aus Holz, Sand, Papier,Fäden , Kaffee, Tee , Asche , Draht, Acrylfarbe ... gezeigt.

Öffnungszeiten : An folgenden Sonntagen von 14 bis 18 Uhr

17.03./7.4./5.5/19.5./2.6./^6.6.2019