Willkommen im 21. Jahrhundert!

Nur eine kleine Randnotiz...............

…..............war es der „Neuen Presse“ Hannover ( und wahrscheinlich auch allen anderen Zeitungen ) wert!Wow!!!! Was für eine großzügige Geste!„Bislang galt, daß Personen mit einem sogenannten sexuellen Risikoverhalten erst dann Blut spenden konnten, wenn sie dieses Risikoverhalten nach eigenen Angaben mindeszens 12 Monate vor der Spende beendet hatten.“Ui! Sexuelles Risikoverhalten! Oh mein Gott, das klingt ja irgendwie schon richtig „schwerverbrecherisch“! Aber wat iss'n dat eigentlich, sexuelles Risikoverhalten? Ich mein, JEDES sexuelle Verhalten beinhaltet doch irgendein Risiko, oder? Das Risiko schwanger zu werden, z. B. Okay, das trifft jetzt Männer im allgemeinen weniger und schwule Männer wohl schon mal gar nicht! Wären dann noch durch Sex übertragene Krankheiten. Aber welche davon treffen denn nur schwule Männer?Also, ich habe mir jetzt aus verständlichen Gründen mal versagt, nach „Gerschlechtskrankheiten“ zu googeln! Ihr wißt ja, was man dann die nächsten Jahre für Werbung kriegt, gelle? Aber wenn ihr wollt, nur zu!Nochmal die Frage: „ Was ist denn überhaupt sexuelles Risikoverhalten“? Sagen wir mal schlicht und ergreifend „Rudelbummsen“! Nur mal so als EIN Beispiel! Okay, dabei besteht natürlich durchaus ein höheres Risiko, sich mit irgendetwas sexuell Übertragbarem anzustecken. Soweit erschließt sich mir das ganze noch! ABER:Warum sollte das 1) nur schwule Männer betreffen?Und wer antwortet 2) beim Blutspendetermin schon auf die Frage „Verhalten Sie sich sexuell riskant?“ mit „Ja, ich gehe regelmäßig in einen Swinger-Club und/ oder zu Prostituierten“?Und wenn 3) jeder diese Frage auf dem Fragebogen mit „Nein“ ankreuzt, obwohl........? Ja, watt'n dann?????? Wie will man das kontrollieren? Und will man das ÜBERHAUPT kontrollieren? Also, ICH möchte da NICHT hinterherschnüffeln müssen! SO neugierig bin dann noch nicht einmal ich! Aber so müssen „wir“ dann halt glauben, daß nichthomosexuelle Männer eben KEIN sexuelles Risikoverhalten pflegen. Jaaaaaa!Aber nun wollen wir doch auch mal ein bißchen gerecht sein und nicht immer nur auf den armen Männern rumhacken, gell? Was ist denn mit Frauen? Können die kein „sexuell riskantes Verhalten“ an den Tag legen? Und so ganz unter sich werden Männer in Swinger-Clubs ja wohl auch nicht sein, oder?Soweit zum Sarkasmus!Als ich diesen Spot:vor kurzem gesehen habe, war ich ehrlich - gesagt - etwas schockiert! Mir ist das bis dahin gar nicht bewußt gewesen! Es fehlt in Deutschland an allen Ecken und Enden an Blutspenden!Zumal doch Blutspenden auch anonymisiert werden! Ist es also, wenn ich Blutspender sein will, wirklich wichtiger, daß mein Partner andersgeschlechtlich ist? Oder dass erist? Wird denn nichtBlutspende daraufhin untersucht? Mir persönlich ist es herzlich egal, von wem das Blut stammt, wenn ich eine Infusion benötige! Hauptsache, die Butgruppe stimmt. Und wenn das Blut okay ist, also von einem GESUNDEN Menschen stammt, dann kann ich dadurch auch nicht homosexuell werden oder irgendeine Krankheit kriegen! Ganz im Gegenteil kann es mir sogar das Leben retten! Und das sollte doch alles sein, was zählt! Heutzutage!Aber "sowas" erlebt man ja selbst hier auf MH!„Hach, was sind wir doch tolerant! Nein, wir haben überhaupt nichts gegen homosexuelle Menschen! Also, wenn sie nicht direkt in unserer Nachbarsachaft wohnen, als weiter weg, also, soooo etwa 500 km, das wäre schon okay! Aber ansonsten, nein, ansonsten haben wir nix gegen homosexuelle Menschen“!Da wirft man sich mit einer anderen Userin scherzhaft Kuß-Smileys zu und kriegt dann zu lesen „Komm, XY, wir verschwinden hier, DAS ist NICHT unsere Spielwiese“!Nein, wir haben nichts gegen Homosexuelle!!!!!!!!