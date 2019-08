Weil sie uns lieb und teuer sind!

Ihr steht vor mindestens 35 Regal-Meter Tiernahrung und wißt nicht, was ihr nehmen sollt! Weil "Madame" oder "Monsieur" halt so ihre Ansprüche haben! Und als verantwortungsvoller Haustierhalter würde man ja eher lieber selber von Wasser und trocken Brot leben, als daß es dem tierischen Liebling an irgendetwas fehlt!Da auch unsere Katzen so ihre Lieblingsfutter haben, sehen wir natürlich zu, daß immer genug davon vorhanden ist. Nun brauchten wir wieder einmal eine Naßfuttersorte von Felix, und zwar "Sensations Gelee, Rind in einem Gelee mit Tomate" ( das ist jetzt KEINE Werbung!!!!!!! )!Ich schaute auf die Packung, neee, das ist sie nicht! Doch, das war sie! Neue Verpackung! Naja, ist der Katze ja egal! Dafür bezahlten wir dann gleich mal 10% mehr; von bisher 50 cent ( was auch noch die anderen Sorten in "alter" Verpackung kosteten / siehe 3. Foto Kassenbon! ) auf nun 55 cent! Okay, was wird nicht teurer? Soweit akzeptiert man gewisse Vorgänge ja.Zu Hause schaute ich mir die Packung dann etwas genauer an und irgendwie kam mir etwas merkwürdig vor! Und nun schaut Euch mal Bild 1 und Bild 2 an! Vielleicht fällt es Euch ja schon im ersten Bild auf!Richtig! Die Füllmenge betrrägt jetzt statt 100 Gramm nur noch 85 Gramm! Wären bei altem Preis 42,5 cent!!!!!!Auch wenn die neue Füllmenge klar erkennbar auf der Packung angegeben ist, für mein Empfinden wird der Verbraucher hier ganz ordentlich abgezockt!Wie heißt es doch so schön?"Kleinvieh macht auch Mist"! Und hier sammelt es sich für die Firma Felix doch ganz ordentlich!!!!!!!"Fast 14 Millionen Katzen leben in Deutschlands HaushaltenDeutschlands beliebtestes Haustier ist demnach die Katze. 13,7 Millionen Samtpfoten lebten 2017 hierzulande; insgesamt 22 Prozent aller Haushalte hatten eine Katze."( Quelle: https://www.t-online.de/leben/familie/id_83740056/... "Fast in jedem zweiten deutschen Haushalt lebt ein Haustier. Das kann schon ins Geld gehen. Dabei geben die Menschen Milliarden für Hund, Katze und Co. aus.Stuttgart - Die Deutschen haben im vergangenen Jahr mehr Geld für ihre Haustiere ausgegeben. Vor allem der Umsatz mit Hundefutter stieg - im Jahresvergleich um 4,5 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro im Jahr 2018, wie der Industrieverband Heimtierbedarf (IVH) und der Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands (ZZF) am Donnerstag mitteilten. Insgesamt verzeichnete die Heimtierbranche einen Umsatz von 4,9 Milliarden Euro - nach 4,16 Milliarden Euro im Jahr 2017. Die beliebtesten Tiere sind weiterhin Katzen.Das größte Futtersegment blieb trotz eines Umsatzrückgangs von 0,4 Prozent der Katzenfuttermarkt. Knapp 1,6 Milliarden Euro gaben die Deutschen dafür aus. Auf Platz zwei lag das Hundefutter, gefolgt vom Kleintierfutter mit 85 Millionen Euro bei einem Minus von 2,3 Prozent."( Quelle: https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.hund...