Ode an den Opa

Ach, was muß man oft von bösenOpas hören oder lesen.Wie zum Beispiel von dem einen,der die Enkel bracht' zum weinen.Ihr wollt wissen, wie es kam,daß der Opa ohne Schamseinen Buben weh getan?Dann hört euch die Geschichte an.Es hoffte einst ein Brüderpaar,vielleicht klingt es Euch sonderbar,von den beiden lieben Altenein Fahrrad jeder zu erhalten.So, wie Kinder nun mal sind,dachten sie „Wir gehn geschwindzur Oma und zum Opa hinund fragen sie nach ihrem Sinn!Ein Auto dürfte es zwar sein,doch sind wir dafür noch zu klein.So können sie uns doch nicht rügen,wenn mir mit E-Bikes uns begnügen?Die bringen raus uns an die Luftund tun auch noch der Umwelt gut.“.Gesagt getan, die zwei gehn's anund treten an den Opa ran.Doch denkt sich dieser hochempört:„Ich zeig euch mal, wie sich's gehört!“Hat hämisch sich die Händ' geriebenund untern Sattel Strom getrieben!Ganz arglos setzten sich die beidenund mußten dafür böse leiden.Die Knaben wurden ziemlich blaß,dem Opa wars ein Heidenspaß.Er wählte lieber den doktrinärenWeg, statt ihnen zu erklären,daß sie auch selber strampeln könnenund sich so auch was Gutes gönnen!Und die Moral von der Gechicht:Solch einen Opa möcht ich nicht,der meint, es wär'n nur Bagatellen,kleiner Kinder weichste Stellenmit Stromschlägen zu malträtieren.Wer möchte da wohl applaudieren,frage ich mich ganz verwirrt,wenn so ein Kind misshandelt wird!( in zarter Anlehnung an Wilhelm Buschs "Max und Moritz" )