My Heimat oder "Home is where you're happy" - Mal wieder ein paar seltsame Gedanken

Ich hatte hier Arbeit und Wohnung, auch meine Familie, die ja mit hierhergezogen ist. Aber Freunde, Bekanntschaften, Freizeitgestaltung und was sonst noch dazugehört?Nun ja, man kann natürlich auch Ansprüche an seine neue Heimat stellen "Dies will ich haben" und "Das muß vorhanden sein" etc. Aber das kommt eben selten von allein. Man muß sich auch selber ein wenig kümmern, auch wenn es schwerfällt.So, und jetzt bräuchte ich bitte mal irgendwie eine elegante Überleitung zu "Myheimat"! Ich versuch's mal! :-))))))Und da ja heutzutage auch fast ein jeder noch ein virtuelles Leben bzw. auch eine virtuelle "Heimat" hat ( facebook, Twitter und wie sie alle heißen. Ohne geht es ja eben doch ganz schlecht! :-))))) ), hat es mich irgendwie hier zu "MH" verschlagen.Nun heißt es ja aber auch, das Netz ist nicht das reale Leben. Neeee, isses nicht! Aber irgendwie doch schon ein Abbild des "real life"! Wie im richtigen Leben muß man sich auch selber bemühen, neue Leute kennen zu lernen, die rennen einem auch hier bei MH nicht sofort die Bude ein und fragen "Willst Du mein Freund sein?". Da muß man hier mal nachfragen und da mal anklopfen. Ist auch, wie wenn man umzieht. Man muß sich eben den neuen Nachbarn vorstellen. Und da merkt man auch schon recht schnell, mit wem man kann und mit wem nicht. Die einen mag man sofort, bei anderen dauert's ein wenig, wiederum andere mag man auf Anhieb überhaupt nicht. In dem ein oder anderen täuscht man sich, mit dem ein oder anderen verkracht man sich. Mit manchen lassen sich Zwistigkeiten klären, mit anderen eben nicht. Die einen ziehen weg, andere kommen hinzu - und das Spiel geht von vorne los. Nur daß man nach einer Weile selber einer der Alteingesessenen ist und die Neuen sich bei einem vorstellen - oder auch nicht! :-))))))Also irgendwie doch sehr ähnlich, die reale und die virtuelle "Heimat", oder? Ich kann für mich nur sagen, ich bin letztendlich, trotz allem "Schwertuns" doch in beiden angekommen, wie man so schön sagt; in meiner realen Heimat und hier auf Myheimat! Trotz allem, was passiert ist und/oder nicht passiert ist! Denn auch im realen Leben ist bei mir nicht immer alles bombig gelaufen! Aber soll ich jedes Mal den Job wechseln oder umziehen, wenn mir irgendeine Laus über die Leber gelaufen ist? Und ganz sicher sind auch nicht immer nur die anderen schuld! AlsoAugen zu und durch!Langer Rede kurzer Sinn:So, wie es hier ist, so ist es eben und ich fühle mich hier immer noch wohl!Und mal so ganz nebenbei ein "Danke schön" an alle, die "Myheimat" so vielfältig und interessant machen!