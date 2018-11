Vom Umgang mit Menschen

Was am Mittwoch und Donnerstag in der Zeitung stand, macht mich wieder einmal in wenig sprachlos!Die Schlagzeitle vom Mittwoch lautetedazu auf der Titelseite folgender Text:"Lastwagen überrollt Frau - Polizei streite mit Schaulustigen - Experte fordert Zivilcourage gegen Voyeure"Hannover: Schwerer Unfall am Dienstag morgen in der Calenberger Neustadt - dabei wurde eine Frau tödlich verletzt....................................................Pause von mir .......................... weiter im Text:Währenddessen sorgten etliche Gaffer für Probleme. Viele filmten den Einsatz mit dem Handy. Anlieger schauten von ihrem Balkon aus zu. Die Polizei drohte mit Platzverweisen, doch immer noch weigerten sich einige Schaulustige zu gehen.Weiterer Text im ersten Bild ( mit Lupe ist es zu lesen! ).Am Donenrstag dann:Rettungskräfte in Hannover geraten immer häufiger in Konflikt mit Gaffern - manche Voyeure werden dabei sogar handgreiflich.Weiterer Text hierfür in den Bildern 2 - 4 ( zum lesen bitte wieder die Lupe anklicken! )!Da erinnere ich mich an einen Vorfall aus meiner Kindheit. Ich war noch sehr klein, vielleicht 4 Jahre oder so, auf jeden Fall war ich noch im Kindergartenalter.Meine Mutter war dabei, Wäsche in eine Kommode einzusortieren. Unsere Wohnung war klein und mit Möbeln für 3 Erwachsenen und 3 Kinder vollgestellt. Ich turnte so nebenbei an unseren Gitterbettchen herum. Dabei passierte es: meine Mutter zog eine Schublade auf und ich schlug mit der Stirn voll auf die Ecke! Es hat geblutet wie Sau! Und das Ende der 60-ger und in der ehemaligen DDR! Wir hatten bis Mitte der 80-ger noch nicht einmal einen Festnetztanschluß, von Handys hat man damals selbst im "goldenen" Westen noch nicht einmal was erahnt. Wir mußten 3 Straßen weiter zum Krankenhaus und dort vom Pförtner den Notarzt rufen lassen, wenn es erforderlich war!Nun, meine Mutter war zu dem Zeitpunkt allein mit mir zu Hause, was sollte sie machen? Sie hat sich ihr Tochter geschnappt und sich mit der Kleinen auf dem Arm mitten auf die Straße gestellt. Ich kann jetzt nicht genau sagen, ob gleich der erste Fahrer angehalten hat, aber ein junger Mann hat sich dann wohl erbarmt und die Frau mit dem blutenden Kind auf dem Arm ins Krankenhaus gefahren!Heute hätte man wohl erstmal ein Handyfilmchen gedreht und ins Netz hochgeladen! Und ob man uns dann noch ins Krankenhaus gefahren hätte? Ich hätte mit dem Blut, das aus meiner Kopfwunde lief, doch die guten Sitze versauen können!In Bild 3 ist u. a. zu lesen "Eine Unmenge von Gaffern war da, darunter Eltern, die ihre Kinder auf die Schultern nahmen, damit die besser sehen konnten"!Was, bitte schön, sind DAS für Eltern, die ihren Kindern unbedingt zeigen müssen, wie jemand stirbt!?!?!?!?!?! Sollten Eltern nicht ein Vorbild für ihre Kinder sein? Ja, man kann Kindern auf Nachfrage auf verständliche Art erklären, was da gerade passiert, aber man sollte ihnen auch erklären, daß das etwas ganz schreckliches ist und man dort fortgeht, um den leuten, die dort helfen, nicht im Weg zu stehen! Denken diese Leute denn nicht daran, daß es auch ein Familienmitglied sein könnte, daß da unterm LKW eingeklemmt ist oder verzweifelt auf dem Dach des Hochhauses steht?Ich will damit jetzt nicht auf das Internet schimpfen, aber ist es wirklich sooo wichtig, mit Verletzten und möglichst viel Blut sich bei anderen Menschen beliebt zu machen?Es ist doch so schön einfach im Netz, da wird gehetzt, verleumdet, beleidigt, Gerüchte verbreitet! Dinge, die im realen Leben mindestens eine Verleumdungsklage nach sich ziehen würden!Ich erlebe es grad wieder hier auf MH!Wen stört's? Ich tippe doch bloß in die Tasten, ich rede ja schließlich nicht mit realen Menschen! Warum soll ich mir dann Gedanken darüber machen, ob ich mit dem, was ich schreibe, einen anderen verletze?Da wird sich auch gerne mal über Leute lustig gemacht, die ...... nun ja, ich sage mal, körperlich nicht vollkommen sind! Sprich, sie haben keine Modelmaße! Es wird gnadenlos alles ausgenutzt, was auch nur ansatzweise als Schwachpunkt betrachtet werden kann!Und ich weiß, wovon ich rede!ICH HABE ES SELBST GETAN!!!!!! UND ICH HABE MICH DAMALS SOGAR NOCH GUT DABEI GEFÜHLT!!!!!!!!!!Für das, was ich vor Jahren hier auf MH manchmal abgelassen habe, nur um anderen zu gefallen, schäme ich mich heute noch!Selbst der Hinweis, die betreffende Person könne vielleicht mittlerweile verstorben sein, hindert manche Menschen nicht daran, weiterhin Schmutz über sie auszuschütten!