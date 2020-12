Klingelingelin, klingelingeling, hier kommt .................

"Guten Tag, kann ich bitte den Herrn B. sprechen?""Worum handelt es sich denn?""Herr B. hat gewonnen.""Gewonnen?""Er hat doch an unserem Gewinnspiel teilgenommen. Erinnern Sie sich nicht mehr?"

Nachtijall, ick hör Dir trapsen!





Nun gibt es ja manchmal auch solche Karten, die man mal eben auf die Schnelle ausfüllt und in eine entsprechende Box wirft o. ä. Okay, konnte ich mir jetzt bei unserem Herrn über Haus und Garten nicht wirklich vorstellen, aber wer weiß.Also, der Dame gesagt, wann Herr B. wieder erreichbar wäre. Zu besagtem Zeitpunkt rief die Dame dann auch wieder an, es folgte noch einmal ein kurzes Gespräch mit mir:"Also, Herr B. hat einen Warengutschein im Wert von 500,-€ gewonnen.""Des weiteren haben Sie die Chance, einen unseren Hauptpreise zu gewinnen, z. B. einen ........ ( Automarke ist mir entfallen! :-((((((( ). Falls Sie einen dieser Hauptreise gewinnen, hätten Sie dann lieber den Preis oder das Geld?""Also, in dem Fall würden wir lieber das Bargeld nehmen.""Gut, dann notiere ich das. Und welche Zeitung möchten Sie dazu haben? Ich hätte ......."Es folgte eine Aufzählung diverser Titel.Grübelgrübeläääähhhhhmmmmmmm"Entschuldigung, aber ein Zeitungs-Abo wollte ich eigentlich nicht.": "Also nicht die ``Brigitte´´, dann notiere ich die ``Vogue´´, okay?""Also, die ``Vogue´´ will ich schon mal gar nicht.""Aber das stand so auf der Gewinnspiel-Seite! Haben Sie das nicht gelesen?"Nö, habe ich nicht, habe das Gewinnspiel ja nicht mitgemacht. Nun war es wohl doch an der Zeit, das Telefon an unseren Herrn über Haus und Hof weiter zu reichen. Dem macht sowas richtig Spaß!Stand der Dinge: Wir haben können einen Warengutschein der Firma Roßmann, noch ein neues Auto, noch einen erheblichen Bargeldbetrag unser eigen nennen. Und unsere Zeitungen müssen wir uns auch weiterhin auf dem mühseligen Weg des analogen Einkaufes ins haus holen! Es ist wahrhaft traurig! :-((((( https://medium.com/ @Klarsager/danke-lufthansa-neue-abzocke-im-netz-freie-fl%C3%BCge-hei%C3%9Fe-liebe-arme-tiere-46db1e9e38fbWenn einer von Euch in einer gruppe "Verbraucher-Info" o. ä. ist, wäre ich sehr dankbar, wenn der/die Mh-ler das dort einstellen könnte.