Irrsinn des Tages III

Irgendwas ist ja immer, gell?

Überschrift in der "Neuen Deister Zeitung" ( und sicher auch in vielen anderen, leider! ):"Impfbriefe an Tote verschickt"Jo, ist ja an sich schon peinlich, 'ne?Aber dann muß man sich den Artikel wirklich mal durchlesen!Da hat also das Land die Adressen der zu Impfenden von der Post bzw. einem Tochterunternehmen der Post gekauft ( das mal als kleiner Gag am Rande für alle, die hier auf MH ganz laut über dennicht vorhandenen Datenschutz jammern! War ja mal ein ganz großes Thema! )!Also, nochmal: Das Land hat die Adressen!!!!!Nachdenk-Frage: Von welchem Geld?Rüschtüsch!!!!! Von unseren Steuergeldern, wovon auch sonst! Soweit theoretisch erstmal okay!Nun stellt Euch doch mal vor, ihr wollt umziehen! Was macht ihr dann?Rüschtüsch! Ihr geht zum Einwohnermeldeamt! Damit man euch dort registriert, bezahlt ihr eine Gebühr!Nachtigall, ick hör' Dir trapsen!Und nun frage ich mich als einfacher, recht simple denkender Mensch "Wieso läßt sich das land respektive das entsprechende Ministerium nicht die daten von den Einwohnermeldeämtern geben? Da hätte man dann vielleicht sogar noch die Geburtsdaten dabei, aufaber die Daten von!!!!!!!Nööööö!!!! Da bezahlt man lieber ein Unternehmen für Daten, die die haben, auch wenn die seit - wie in einem speziellen Fall - 25 Jahren ( in Buchstaben:!!!!! ) - nicht mehr aktuell sind!Oder die Krankenkassen! Versichert sind wir doch fast alle irgendwo, oder? Aber halt, Stopp!!!!! Da war doch gleich nochmal was mit dem Datenschutz!!!! Da dürfen die das doch sicher nicht rausgeben, oder?( Noch mal 'ne kleine Randnotiz an alle, die hier mal aufgejault haben: Datenschutz - Post - Adressenverkauf! Ihr Lieben, Ihr solltetBriefe oder Karten schreiben und schon gar keine Pakete verschicken! Was geht die Post denn an, wo eure Post hin soll, gelle? )Muß ich das verstehen?ich das verstehen?