Folgenreich :-)))))))))))))))))))))))))))))))

Die Gruppeneinladung, die er schon an seinem 2. MH-Tag verschickt hat ( komisch, wo er doch mal so gar nicht weiß, wie es hier läuft :-))))))))))))))))))))))))) ), habe ich mir erspart!Ich hätte mich auch direkt in Leverkusen verewigen können, aber ich denke, der Gute hat schon mehr Aufmerksamkeit bekommen, als gut für ihn ist! ;-)))Liebe Grüße nach Köln an dieser Stelle! Warum ich ihm zu meinen MH-Anfangszeiten mal gefolgt bin, ist mir heute ein riesengroßes Rätsel! So, lieber Helmut, macht man sich jedenfalls keine Freunde!