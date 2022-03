Eigentlich wollte ich ja nicht.......................

DANN SCHÄME ICH MICH!!!!!!!

ICH HABE FERTIG!!!!! BASTA!!!!!



Meinen allerhöchsten Respekt an Wolodymyr Oleksandrowytsch Selenskyj!!!!

Aber nachdem ich das Interview mit dem russischen Schriftsteller und Kolumnisten Wladimir Kaminer in der gestrigen NP gelesen habe, dann „muß“ ich nun doch leider! Wenigstens kurz!Meine „grobe“ Meinung zum Krieg in der/um die Ukraine ist eigentlich schon an meinem momentanen Profilbild zu erkennen ( siehe auch Bild 1 ).Für die russische Bevölkerung scheint es offiziell wohl keinen Krieg zu geben, zumindest läßt man es die Menschen dort glauben. Keine Berichterstattung, keine Nachrichten, nur Putin und seine Reden! Und was dort zu hören ist, ich glaube, darüber müssen wir wohl ganz sicher nicht diskutieren, oder?Putin möchte also – laut ihm selber – die „Entnazifizierung und Entwaffnung der Ukraine“ durchführen!!!! Laßt Euch das mal auf der Zunge zergehen! Als „drogenabhängige Bande“ hat er wohl auch die Regierung bezeichnet! Aber holla!!!! Da müssen wir doch dem guten Mann noch dankbar sein, daß er die Ukraine überfallen hat , um dort ( und später vielleicht auch noch woanders???? ) mal für Zucht und Ordnung zu sorgen! Jawollja! Mehr Putins braucht die Welt!!!!! Lupenreine Demokraten!!!! Möchte vielleicht noch irgendjemand Herrn Putin für den Friedensnobelpreis vorschlagen? So sehr, wie er sich um den Frieden in der Welt bemüht?????Zitat Kaminer aus dem NP-Artikel: „Biden hatte ihm ( Anmerkung ich: Putin! ) versichert, es werde kein einziger amerikanischer Soldat auf ukrainischem Boden sein und er hat sein Wort gehalten. ------------------------------ Der Nato-Generalsekretär hatte Putin ebenfalls versichert, die Nato wird auf keinen Fall in der Ukraine Fuß fassen. Heute ( Anmerkung ich:Als Putin also in der Ukraine schon „fröhlich“ am Wüten war!!!! ) stellt sich heraus, zum Zeitpunkt dieser Gespräche war Putins Kriegserklärung bereits aufgenommen worden, er hat seine westlichen „Partner“ an der Nase herumgeführt“!Eine friedliche Lösung irgendwelcher Unstimmigkeiten war – meiner Meinung nach –von Putin beabsichtigt! Meiner Meinung nach war der Überfall auf die Ukraine für Putin schon lange beschlossene Sache! Undhätte ihn davon abbringen können!Offiziell hieß es, es würden nur Berufssoldaten in die Ukraine geschickt. Die ersten in der Ukraine gefangengenommen russischen „Soldaten“ waren „......Frischlinge, die gerade erst einberufen wurden“! Nennt man sowas nicht „Kanonenfutter“???????Zitat Kaminer aus dem NP-Artikel: „ Und wie sollen wir in Europa darauf reagieren, was in der Ukraine passiert?Wir müssen Corona bekämpfen und den CO2-Ausstoß reduzieren. Wir wollen lieber gegen den Klimawandel kämpfen und nicht gegen einen geistig vernebelten Tyrannen aus dem vorigen Jahrhundert“!!!!!Und wenn ich dann hier auf MH Sätze lese wie “Der Überfall auf die Ukraine ist zu verurteilen,“!, dann fällt mir die Kinnlade ganz weit runter ( um mich nicht noch anders auszudrücken!!! )!!!!