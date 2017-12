Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Menschen ist ein Lächeln! ( aus China )

Sobiel Heimlich......ähm.......neee........ Herzlichkeit in der Weihnachtszeit



Mal wieder ( etwas seltsame ) Gedanken von mir

Ich möchte hier an dieser Stelle wieder einmal "Dankeschön" sagen!an all die lieben Menschen auf MH!Ihr habt mir mehr als einmal ein Lächeln geschenkt und mich zum Lächeln gebracht und das ist mehr wert als alles Geld oder alle Geschenke zusammen! Ihr habt mir Eure lieben Wünsche geschickt, habt Eure Gedanken und zum Teil auch Sorgen mit mir geteilt, habt mich ein klein wenig an Eurem Leben teilhaben lassen, habt teilgenommen an meinem Leben und meinen Sorgen, habt Interesse gezeigt an dem, was mich bewegt.Dafür bin ich Euch sehr dankbar und möchte mich von Herzen bei Euch bei bedanken!Ich bin froh, vor etlichen Jahren den Weg zu Myheimat gefunden zu haben. Hätte ich Euch nicht kennengelernt ( egal, ob virtuell oder in "real life" ), dann gäbe es jetzt eine große Lücke in meinem Leben! :-))))))))))))))))))))))Vielen Dank noch mal an Euch, ihr Lieben! :-)))))))))