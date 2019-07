Denk ich........................

...............an MH in der Nacht,

so bin ich um den Schlaf gebracht!

MyHeimat, ein Wintermärchen

( oder so ähnlich, frei nach Heines Heinrich )Es wird ja hier auf MH immer wieder gerne der "charmanten Umgang miteinander" gefordert, sich über sogenannte "Trolle" erregt etc etc.Und da stoße ich nun vor ein paar Tagen auf einen Beitrag, der mich interessierte. Ich lese ihn mir durch, lese die Kommentare dazu ...................... und dachte doch fast, ich fall' vom Glauben ab, wie man so schön sagt!Da wird eine MH-lerin ganz böse als Hundehasserin bezeichnet, nur weil sie meinte, man müsse seinen tierischen Liebling - sprich: Hund - nun wirklich nicht ÜBERALL mit hinnehmen! In einem Lokal hätte ein Hund nichts zu suchen.Ich habe mir diesen Beitrag eine ganze Weile "angeschaut" und was ist passiert????? NICHTS!!!!!!!!!!!!!!!!!! Und daraufhin ist mir dann der Kragen geplatzt!Ich kenne o. a. Userin persönlich und habe NIE irgendein Anzeichen von Hundehass bei ihr erkennen können.Wer mich auch nur ansatzweise kennt, der weiß, daß ich auf jeden Hund und jede Katze, die es mir gestatten, eine Knuddelattacke starte! UND TROTZDEM bin auch ich der Meinung, daß Tiere in Gaststätten nichts zu suchen haben, mal ausgenommen von Begleithunden!Wenn ich zu Hause auf meinem Mittagsteller ein Katzenhaar habe, ist das EINE Sache, aber nicht jeder möchte das, wenn er/sie irgendwo essen geht! Es soll auch Menschen geben, die allergisch auf Tierhaare bzw. den an ihnen anhaftenden Speichel und Hautschuppen ( bevor hier wieder ganz Schlaue meinen, mich korrigieren zu müssen! ) reagieren! Es soll zudem auch Menschen geben, die Angst vor Hunden haben! Für mich ist das einfach eine Sache der Rücksichtnahme auf diese Menschen! Und wenn mein ( erdachter ) Hund nicht für etwa 2 bis 3 Stunden alleine bleiben kann, dann muß ich das entweder mit ihm trainieren oder ich suche mir einen Hundesitter oder ich bleibe mit meinem A.....h zu Hause!Und man kann einen Hund auch dahingehend trainieren, NICHT mit fremden Menschen mitzugehen! Dann könnte er auch mal einige Minuten vor einem Geschäft sitzen bleiben und brav und artig warten!Um die Gefahr abzuwenden, daß der Hund eventuell einen von tatsächlichen Hundehassern vergifteten "Leckerbissen" zu sich nimmt, kann man dem Hund z. B. kurzfristig einen Maulkorb umbinden. So wird außerdem verhindert, daß er - warum auch immer - einen Menschen beißt!Und die allerbeste Lösung wäre, daß man zu zweit einkaufen geht und einer bleibt beim Hund draußen! Ist das wirklich zuviel verlangt, wenn man seinen Hund doch so liebt?Aber über Kinder in Gaststätten, die sich nach eigenem Empfinden "nicht benehmen können", darf sich echauffiert werden! Haben Kinder kein Recht auf Ausleben ihres natürlichen Bewegungsdranges? Bitte nicht falsch verstehen, auch dazu ( bzw. zu den entsprechenden Eltern ) habe ich meine ganz eigene Meinung! Aber hier wird mit zweierlei Maß gemessen und nur die eigene Meinung als einzig wahre anerkannt! Und damit bin ich beim eigentlichen von mir angedachten Thema, dem höflichen Umgang miteinander!Wenn schon EIN Kommentar ( bzw. in dem Fall ZWEI ), noch dazu in sachlichem Ton vorgetragen, reichen, um jemanden derart böswillig anzugehen, dann kann sich das MH-Team eigentlich seine Umgangsregeln schenken!Aber das habe ich hier ja schon das ein oder andere Mal erlebt, dürfte mir also nichts Neues sein! Da sagt jemand einfach nur seine Meinung und das sogar noch in höflichem Ton und darf sich dann dafür beleidigen lassen, nur weil dem "Gesprächspartner" ( oder gerne auch "Beitragsersteller" ) diese Meinung nicht paßt!Tjaaaaa, der vielgepriesene "höfliche Umgang miteinander" wird immer mal gerne EINGEFORDERT! Für SICH SELBER! Natürlich! Andere darf man selbstverständlich gnadenlos niedermachen, wenn mir an denen was nicht paßt! "Ich habe recht und Du bist doof! Und wenn Du das nicht glaubst, dann nehme ich Dir die Schippe weg und hau sie Dir über'n Kopp"!Und dann wird mal schnell noch der Vorwurf der Anonymität hintergeschoben! Man beachte: Die Beitragserstellerin mit "Realnamen" und "Realbild" beleidigt die unter Namenskürzel und ohne Realbild auftretende MH-lerin!!!!!!!!Wie gesagt, ich kenne besagte MH-lerin persönlich und ich WEISS, daß sie Gründe hat, seit einer gewissen Zeit nur noch unter Kürzel aufzutreten! Und eigentlich sollte das auch der/die ein oder andere ebenso wissen! Aber das scheint alles egal zu sein, wenn mann nur auf andere eindreschen kann! Alles okay, solange es einen nicht selber trifft!!!!! DANN wird aber ganz schnell mal nach dem MH-Team gerufen "Der/die war ganz böse zu mir, da MÜSST aber was gegen unternehmen"!Ganz ehrlich: Muss man sich wirklich noch wundern, warum die Zahl der grad online agierenden User nur noch im unteren zweistelligen Bereich trudelt?Mir persönlich sind User ohne "Gesichts"foto und/oder mit lustigen erdachten Namen, die halbwegs höflich mit mir kommunzieren, weitaus lieber als die, die sich hier ach so offen geben, aber ruckzuck mit Beleidigungen dabei sind, wenn man nicht ihrer Meinung ist und die einen dann auch schnell mal für dumm erklären!Zum Thema Anonymität hätte ich auch noch so einiges zu sagen!!!!!!!!!!!!