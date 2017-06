"Wo kommt eigentlich..........

Die Antwort auf diese Frage war bisher sehr schwer!Doch MH-Reporter decken alles auf,nehmen für ihren Job jedes Risiko in Kauf.Unerschrocken und investigativ,bewaffnet mit Blitzlich und Stativ,so jagen sie jeder Story nach;egal ob nachts oder am hellichten Tach!Nun wurde auch die letzte Frage geklärt,auf daß es die ganze Welt erfährt:Da gibt's 'ne Familie am Saalestrand,die sorgen für ordentlich Wasserstand!Und so können auf den Bildern wir sehen:Die Enten müssen zu Fuß nicht mehr gehenund auch der Reiher im grauen Rockhat auf Fischfang wieder Bock!