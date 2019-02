Was für ein Theater!

Zu dem Komplex gehört auch die ehemalige Cumberlandsche Galerie, die heute überwiegend als Ausstellungsraum für das Theatermuseum dient. Das restaurierte Galerie-Treppenhaus mit gusseisernen Geländern wird sowohl gastronomisch als auch für Aufführungen, Lesungen und Partys genutzt. Im obersten Geschoss befindet sich außerdem die Cumberlandsche Bühne, die ebenfalls als Spielstätte fungiert."( Quelle: www.entdeckertag.de )An diesem Donnerstag durften wir eine ganz ausgezeichnete Führung durch das Schauspielhaus Hannover genießen. Beeindruckend natürlich schon durch ihr Alter war die>"Cumberlandsche GalerieDas unter Denkmalschutz stehende Galerie-Treppenhaus wird sowohl für Aufführungen und Lesungen als auch für Partys und Gastronomie genutzt. Die Cumberlandsche Galerie wurde zwischen 1883 und 1886 als Erweiterung des Museums für Wissenschaft und Kunst gebaut. Da darin überwiegend Kunstschätze der Welfen ausgestellt werden sollten, trägt sie den Namen des letzten hannoverschen Kronprinzen, der sich seit 1878 Herzog von Cumberland nannte. Der Charme der Galerie liegt besonders in ihrem großen Treppenhaus, das durch seine dreiläufige Treppe mit gusseisernen Stützen und Geländern geprägt ist. Je nach Bedarf können unterschiedliche Ebenen im Treppenhaus bespielt werden. So wird für die Zuschauer bei Judith Schalanskys „Hals der Giraffe“ eine Ebene zum Klassenzimmer, „Böser Hund“ dagegen nutzt für sein Bühnenbild zwei Geländer und die entsprechenden Treppenaufgänge. Die Galerie bietet damit eine hervorragende Möglichkeit für kleinere Projekte und Darstellungsformate, auch vielfach genutzt in der regelmäßigen „Montagsbar“."<( Quelle: Wikipedia )So, damit haben ich es mir textmäßig jetzt mal etwas einfach gemacht, ich hoffe, das wird entschuldigt! Dafür habe ich mich unter den Bildern "ausgetobt"!Wer die Gelegenheit, mal so eine Führung durch ein Theater mitzumachen, der sollte sie sich nicht entgehen lassen. Man erfährt unglaublich viel über die Arbeit, die hinter so einem Theaterstück steckt, beim Gang durch die Umkleiden kann man sich direkt vorstellen, was dort kurz vor der Aufführung für ein Gewimmel sein muß, jeder Handgriff muß sitzen etc etc! Auch wenn ich mir kaum die Hälfte der ganzen Informationen gemerkt habe, so war es doch unglaublich interessant!