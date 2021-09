Unterwegs mit der Gruppe 49 on top: Auf dem Bergmannsweg durch das Mathildental

Interessiert? Dann bitte völlig unverbindlich über den Link unten Kontakt zur Gruppe aufnehmen!!

Von Bad Münder aus starten wir um den Ohrenberg herum auf dem alten Bergmannsweg durch das schöne Mathildental vorbei am Katzberg in Richtung Altenhagen. Aufwärts durch den Ort geht es dann am Waldrand des Nesselberges Richtung Brullsen hinab zur Mühle und weiter übers Feld nach Hachmühlen und an der Hamel entlang zurück nach Bad Münder.Zu einer abschließenden Einkehr in einem Café fahren wir nach Bad Münder hinein. Für unterwegs gilt „Rucksackverpflegung“.Wegstrecke: Auf der ca. 15 km lange Strecke sind in Addition insgesamt 350 Höhenmeter zu bewältigen. Die Strecke verläuft auf gut befestigten Feldwegen und auf schmaleren und breiteren Waldwegen.Sie gehören zu der aktiven Generation über vierzig und sind gerne in der freien Natur unterwegs? Dann gerne gemeinsam mit uns, den Mitgliedern der 49 on top Gruppe Hannover. Begleiten Sie uns doch einfach einmal unverbindlich.Unser Kontakt-Link für weitere Informationen: http://49ontop.de/regionalgruppen/hannover Wissenswertes Online: http://49ontop.de/infothek/wissenswertes-von-a-z