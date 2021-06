My-Heimat-Steine

dann hat mich Amadeus Degen hier:auf eine Idee gebracht!Und so gibt es nun auch MyHeimat-Steine! Also, naja, erstmal nur EINEN MyHeimat-Stein!Aber wie wäre es denn, wenn jeder von Euch ( oder soviel wie möglich ) einen MyHeimat-Stein bemalt? Hintergrund ist ja egal, einfach farbigen Hintergrund, dann das MyHeimat-Logo drauf, hinten dann MyHeimat-Stein und vielleicht noch Eure Initialen drauf?Übrigens habe ich bei Julia Schmid nachgefragt, ob es wegen des Logos okay wäre, so einen Stein zu bemalen und "auszusetzen"! Also, aus dieser Richtung gibt es da keinen Ärger! :-)))))