Kuchenalarm!!! Ganz einfach, ganz schnell, ganz lecker!!!

2 Tassen Zucker4 Tassen Mehl4 Eier2 Tassen Milch1 P. Backpulver1 P. VanillinzuckerDarauf ( vermischt ):1 Tasse Kokosraspeln1 Tasse Zucker1 Stück ButterAlle Zutaten für den Teig ordentlich miteinander verrühren und auf ein gefettetes Backblech geben. Die mit dem Zucker vermischten Kokosraspeln über den Teig streuen, ab damit in den Ofen und bei Mitelhitze etwa 20 Minuten backen.( Auch hier gilt wieder: die 20 Minuten waren nach Originalrezept und mit unserem damaligen Stadtgas. Es kann also durchaus auch 25 Minuten dauern, bis der Kuchen gut ist! :-))) )In der Zwischenzeit das Stück Butter auflösen und über den fertig gebackenen, noch warmen Kuchen geben.Wünsche "Guten Appetit"! :-)))))))))))))))))))))))))PS: Im Originalrezept ist Buttermilch angegeben. Da die aber keiner uns mag und der größte Teil somit stehenbleiben und irgendwann weggeschüttet würde, habe ich es einfach mit normaler Milch probiert und siehe da, es funktioniert auch!