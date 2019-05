Kleines Rätsel zum Wochenende - Welche Stadt wird gesucht?

da liegt ein gar nicht kleiner Ort.Bekannt geworden durch halbe zwei,die auch durch Kräftemeiereivon gegensätzlich ziehend Massennicht voneinander konnten lassen.Ist Hansestadt und hat 'nen Dom( by the way, es ist nicht Rom! ).Ein Haus, so richtig kunterbunt,nirgends eckig, sondern rund."Herren" könn'n dort "Krüge" stemmen,sind ja schließlich keine Memmen!Nun solltet ihr's doch langsam ahnenund Euch den ersten Platz absahnen!Danke schön und viel Spaß beim raten!PS: Das Foto zeigt natürlich NICHT die gesuchte Stadt, sondern ist ein altes Urlaubsbild!