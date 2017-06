Deutsche Jahrgangsmeisterschaften in Berlin

Um dabei zu sein muss man an einem Stichtag unter den besten 30 der Deutschen Jahrgangsbestenliste stehen. Ein harter und spannender Modus.Die meisten Vereine die hier antreten haben noch deutlich professionellere Strukturen. Entweder hauptberufliche Trainer oder Verbindungen mit einer Sportschule, einem Sportinternat. Täglich 2 Wassereinheiten ist hier für die meisten Standard. Genau wie eine 50m Bahn die ganzjährig zur Verfügung steht und trotzdem können unsere Aktiven hier mithalten.Nick schwamm die 50m Brust in einer starken Zeit von 0:30,67 min. Damit belegte er Platz 13 in seinem Jahrgang. Die 100m Brust schwamm er in 1:10,01 min. und verpasste nur knapp die nächste Schallmauer.Natalie ging über die 100m und 200m Rücken an den Start. Für ihre erste Teilnahme an den DJM schlug sie sich ganz tapfer. Am Ende belegte sie über 100m in 1:10, 25 min. den 22. Platz und den 15. Platz über 200m Rückenin der Zeit von 2:32,21 min.Tim schwamm über 200m Delfin in 2:14,66 min. eine neue persönliche Bestzeit und belegte damit Platz 18 im Jahrgang. Sein zweiter Start ging über 100m Rücken. Hier stand am Ende eine Zeit von 1:03,45 min.Am Ende bedeuteten die sechs Starts , drei neue persönliche Bestzeiten sowie drei neue Vereinrekorde.