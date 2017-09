33. Skifreizeit vom LSKW - Noch Plätze frei!

Vom 27.12.2017 bis 02.01.2018 findet derdesin Nauders am Reschenpass in Dreiländereck Österreich-Italien-Schweiz statt. Das Gebiet gilt mit seinen 1.400 bis 2850m als schneesicher. Untergebracht ist der LSKW in einem Hotel in Nauders mit einem Wellnessbereich, welcher eine Freizeitlandschaft mit finnischer Sauna, Dampfbad, Erlebnisduschen und Ruheraum beinhaltet, einem warmen und kalten Frühstücksbuffet und einem 4-gängigen Abendmenü.Teilnehmen könnenunddie in harmonischer Atmosphäre Ski oder Snowboard fahren wollen oder die Langlaufloipen unsicher machen. Es stehen erfahrene Skitrainer für die Anfänger bis zum Rennläufer zur Verfügung.Die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen werden in Gruppen je nach Können eingeteilt, die Rennmannschaft wird weiter auf die nächste Rennsaison vorbereitet. Je nach Schnelligkeit des Lernerfolgs wird nach kurzer Absprache der Trainer untereinander ein Gruppenwechsel vorgenommen. Da die Gruppen relativ klein gehalten werden, gehen die Lehrer von einem raschen Lernerfolg aus.Auch die Erwachsenen können Anfängerunterricht oder weiterführenden Unterricht erhalten. Das Wichtigste bei allen Gruppen ist aber der Spaß am Skifahren bzw. am Wintersport. Jugendliche, die schon fahren können, dürfen sich mit schriftlicher Erlaubnis der Eltern in Gruppen im Skigebiet aufhalten.Weitere Informationen sind unteroder unter Tel.: 05523/932477 zu erhalten.