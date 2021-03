"Wir unterstützen hungrige Freunde – kurz WuhF“ - Hundesportverein Osterode e.V. übergab 1.037 Euro an den Tierschutzverein Bad Lauterberg e.V.

Bad Lauterberg (bj). Die Vorsitzende Tierschutzvereins Bad Lauterberg und Umgebung e.V. Helga Brille konnte es fast nicht fassen, als am vergangenen Donnerstag Petra Behnke mit einer stattlichen Mannschaft des Hundesportvereins Osterode e.V. bei ihr einen Besuch abstattete und eine ansehnliche Spende in Höhe von 1037 € übergab.

Wie dazu die Vereinsvorsitzendebei der Spendenübergabe erfreut anmerkte, musste wegen der Corona-Pandemie derüber Monate ausfallen. Anstatt dessen kamen die Vereinsmitglieder auf die Idee einen Spendenlaufes, der vom 1. bis 7. März unter dem Motto „irnterstützenungrigereunde – kurz, durchgeführt wurde.Insgesamt beteiligteninmit ihrem Hund und meldeten die täglichen Gassi-Runden mit ihren Vierbeinern per WhatsApp an den Vereinsvorstand. Dabei legten sie zusammenzurück und Dank der zahlreichenergab sich eineMit diesem tollen Ergebnis, so, hatte niemand gerechnet – umso größer ist jetzt die Freude, damit Gutes zu tun!Für denliefen die drei Teamsund, die sich mit den eingeworbenen Spenden aufsummierten. Zusammengekommen ist dieser ansehnliche Betrag durch einige private Spender sowie durch die Sponsoren Zoo & Co Osterode, Systal Systeme Goslar, Württembergische Versicherung Heinz Werner Klais sowie der Mühle Scharzfeld Jens Köhler.Neben demwurde derBad Sachsa, dieOsterode und derWulften bedacht.Gerade während der anhaltenden Corona Pandemie, so die Tierschutzvereinsvorsitzendegerührt, haben viele Bürger durch Kurzarbeit oder Firmen durch die angeordneten Betriebsschließungen große finanzielle Probleme.Allein in den letzten zwölf Monaten musste sie mit ihrem Team unter anderem 146 Katzen, 43 Fundhunde, 16 Kaninchen, 6 Wellensittiche, 4 Schafe und 2 Ziegen versorgen.Nach der Spendenübergabe hatten die Besucher vom Hundesportverein Osterode noch die Gelegenheit die Katzenhäusern mit Auslauf und Außengehege sowie das „Domizil“ für ältere Tiere, deren Besitzer verstorben sind, unter der Führung der Mitarbeiterin Janet Masurat zu besichtigen.Text und Foto: Bernd Jackisch