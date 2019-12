Weihnachtspost von der Südharzstrecke - Jahresrückblick 2019 und Ausblick auf 2020

Wir danken allen, die auch im vergangenen Jahr unsere Initiative unterstützt haben, das ÖPNV-System am Laufen hielten und weiter ausgebaut haben!

Dennoch gab es zwischen guten Ansätzen in der Planung und der Umsetzung erhebliche Defizite.

Mit“ beim Fahrpersonal war der SPNV für uns Kunden unplanbar. Obwohl weniger Fahrpersonal aufgrund des SEV bei Northeim benötigt wurde, konnte selbst der reduzierte Fahrplan nicht gehalten werden.Können wir uns so auf eineneinstellen?Es gabum unserenzu verbessern, doch der Netzgedanke bzw. die Netzwirkung ist bei den Verantwortlichen oftmals nicht vorhanden:• Der lang gewünschtezum Oberzentrum Göttingen wurde 2019 von Niedersachsen auf die Strecke gesetzt, doch in diesen Zug dürfen auf dem Thüringer Streckenabschnitt keine Fahrgäste einsteigen. Daraufhin erlangte die Südharzstrecke in der Pressemit „Geisterzügen“!• Dermit 30 minütigem Metronom im Leinetal wird nach jetzigem Stand für 15 Minuten längere Fahrzeiten vom Südharz nach Göttingen sorgen und führt aufgrund der Netzwirkung sogar im Altkreis Osterode zu 15 Minuten längeren Fahrzeiten in Richtung Osterode!sollte 2019 im Westharz auf die Beine gestellt werden, um den Harz für Touristen attraktiver zu gestalten. Es gab immer wieder Bedenkenträger. Nun startet HATIX am 01.01.2020 mit der kostenfreien Busnutzung -die Gültigkeit in der Bahn oder im Landkreis Nordhausen ist allerdings ausgeschlossen- und der Harz kann zumindest mit anderen Tourismusregion etwas aufschließen.Das von der Initiative herausgebrachtegibt wertvolle Ausflugs- und Wandertipps mit dem ÖPNV und HATIX!• Dererweiterte auch 2019 viele Buslinien. Darunter war zu unserer positiven Überraschung auch die Buslinie Herzberg – Bad Lauterberg mit der Erweiterung nach Braunlage, welche auch für die Touristen die HATIX nutzen einen sehr großen Mehrwert darstellt, jedoch gab es keinerlei Reiseinformationen in Braunlage. Daraufhin entbrannte in Braunlage eine Diskussion um die zusätzliche Haltestellennutzung und des zusätzlichen Fahrplanaushangs der Busse aus dem Südharz!• Etwas netter werden dagegenin Braunlage empfangen. Um die angespannte Parkplatzsituation zu entspannen wurde ein alle 30 Minuten kostenlos verkehrendereingerichtet, den natürlich auch die Touristen nutzen können, die mit dem Bus angereist sind.Einwar daszumin Herzberg: Das Besucherinteresse unterstrich die Bedeutung unserer Schienenanbindung und zeigte, dass das Potential für eine stärkere ÖPNV-Nutzung vorhanden ist!