Fortsetzung der Sanierungsarbeit an der Winkeltalbrücke B 243 - Vollsperrung der L 531 im Bauwerksbereich erforderlich

Ab Montag, 11. April, werden die Gewährleistungsarbeiten an derim Zuge der(Landkreis Göttingen) fortgesetzt.Aus Sicherheitsgründen ist für diese Arbeiten die Einrichtung einerimzwingend erforderlich.Der Verkehr derwird jeweilsan der Baustelle vorbeigeführt. Eine Umleitung des Bundesstraßenverkehrs ist somit nicht erforderlich.Die Arbeiten erfolgen in, dadurch wird jeweils nur eine Fahrspur je Richtung gesperrt. Für alle vier Bauabschnitte ist ein Zeitraum vom 11. April bis voraussichtlichvorgesehen.Auf derist eineim Zeitraum vomnotwendig. Die Sperrung erfolgt lediglich unterhalb der Brücke, die Zuwegungen zu landwirtschaftlichen Wegen sind weiterhin möglich.Die Umleitung erfolgt von Bad Lauterberg über die B 27 zur Anschlussstelle Am Zoll auf die Barbiser Straße nach Bartolfelde und von dort auf die L 531 und umgekehrt.Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Goslar bitte alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die notwendigen Verkehrsbeschränkungen.