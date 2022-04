Fortsetzung der Fahrbahnerneuerung zwischen Bad Sachsa und Steina - Vollsperrung der L 604 voraussichtlich ab Dienstag, 12. April

Bad Sachsa. Voraussichtlich ab Dienstag, 12. April, wird die Sanierung der L 604 zwischen Bad Sachsa (Landkreis Göttingen) und dem Abzweig in Richtung Steina auf ganzer Breite fortgesetzt. Aus Gründen der Arbeitssicherheit ist während der Bauzeit eine Vollsperrung zwingend erforderlich.

Die Maßnahme wurde aus verkehrstechnischen Gründen inaufgeteilt. Die Arbeiten zwischen der Einmündung in Richtung Kolonie Tettenborn und der Kreuzung Bahnhofstraße / Walkenrieder Straße in Bad Sachsa wurden bereits im letzten Jahr abgeschlossen. Nun erfolgt die Fahrbahnsanierung zwischen dem Abzweig in Richtung Steina und der Einmündung in Richtung Kolonie Tettenborn. Die Bauzeit dieses Bauabschnittes beträgt etwa vier Wochen.Diefür Anlieger und Lieferverkehr verläuft über Steina und die Steinaer Straße von und nach Bad Sachsa. Der überregionaleüber die B 243 nach Bad Lauterberg, weiter über die B 27 und B 242 nach Braunlage und von dort über Wieda zur L 604 nach Bad Sachsa sowie umgekehrt umgeleitet.Witterungsbedingte Verzögerungen sind nicht auszuschließen. Die Baukosten für die gesamten Bauarbeiten betragen rund 800.000 Euro.Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Goslar bittet alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis für die jetzt erforderlichen Bauarbeiten.Pressemeldung der Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Geschäftsbereich Goslar vom 7.4.2022